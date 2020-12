Telefoni comunali muti, l'amministrazione chiarisce: «Guasto telefonico»

Nella mattinata di oggi abbiamo un articolo dal titolo "Cittadini in difficoltà: «Chiamiamo invano i servizi sociali». De Benedittis in TV: «Presto il bando buoni spesa»" nel quale facevamo riferimento alla difficoltà degli utenti a mettersi in contatto con l'ufficio dei servizi sociali.Da Palazzo di Città, l'assessore ai servizi sociali Felice Addario ha voluto chiarire che la difficoltà a stabilire il contatto con gli uffici è legata ad un guasto telefonico occorso alla linea comunale verificatosi già a partire dalla giornata di ieri 9 dicembre e per buona parte della mattinata odierna.Il guasto, stando a quanto rilevato dagli operatori comunali, si sarebbe risolto nella tarda mattinata di oggi dopo una interlocuzione con il gestore telefonico. Tuttavia, nella giornata di domani, 11 dicembre, il gestore telefonico avvierà ulteriori verifiche per monitorare l'efficienza della linea del Comune.