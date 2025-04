Tentati furti e un'auto rubata, numerosi interventi anche a Corato

Tentati furti fra Terlizzi, Ruvo di Puglia e una auto ritrovata a Corato. Sono stati dei «giorni intensi per le guardie particolari giurate della, quelli appena passati, diversi gli interventi di svariata natura». Le indagini sono adesso in capo ai, a cui si sono rivolte le vittime per denunciare i tentati furti subiti.«L'11 aprile scorso, nella tarda serata - è scritto in un post dell'istituto di vigilanza di Ruvo - un furto è stato sventato a Terlizzi in una azienda agricola in contrada Belvedere. I banditi avevano forzato il cancello e la porta di ingresso dei locali, ma con l'arrivo delle nostre pattuglie si sono dati alla fuga». A Ruvo di Puglia, nella serata di domenica scorsa, invece, «almeno tre ladri sono stati messi in fuga dopo aver scavalcato la recinzione di un complesso abitativo posto in via Flacco».Ed ancora: sempre a Ruvo, «durante la notte di lunedì scorso, almeno in due con il volto travisato, si sono introdotti all'interno di una villetta. L'impianto di allarme ha allertato le nostre pattuglie che si sono subito fiondate sul posto. I ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce», mentre a Calendano, «la notte scorsa, sul viale d'accesso al Santuario un albero è caduto, molto probabilmente a causa del vento forte». È stato successivamente rimosso liberando l'accesso alla via.Infine, a Corato, nella tarda serata di martedì, unaoggetto di furto è stata rinvenuta ai limiti di territorio tra Andria e Corato, in via Scannagatta. Sul posto sono intervenuti gli agenti delche, al termine dei rilievi, hanno consegnato il veicolo al legittimo proprietario, di Corato. Indagini in corso.