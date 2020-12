"The round trip", Cesare Pastanella Afrodiaspora in concerto

Il concerto "The round trip" di Cesare Pastanella Afrodiaspora sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Corato il 29 dicembre alle ore 20:00. L'iniziativa rientra nella programmazione "Sospeso-Natale a Corato 2020" organizzata dall'Assessorato alle Politiche Culturali e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, che in un periodo così difficile per il mondo dell'arte e dello spettacolo, hanno reso ugualmente fruibili al pubblico degli spazi e dei momenti di cultura.Dal Teatro Comunale, il concerto di world music del percussionista coratino, condurrà il pubblico che lo seguirà da casa in un viaggio di canti, musiche e ritmi che partendo dall'Africa, si muoveranno verso l'America. Un repertorio policromo e dalle molteplici sfaccettature raccolto nell'album "The round trip" prodotto da Cesare Pastanella e pubblicato nel 2019 dall'etichetta discografica romana AlfaMusic.L'affascinante e coinvolgente suono acustico del gruppo Afrodiaspora, si deve alla presenza di straordinari musicisti pugliesi, come la cantante Rosanna D'Ecclesiis, il chitarrista Nando Di Modugno e il contrabbassista Francesco Cinquepalmi.