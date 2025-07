Tornano “Le Notti delle Cover” a Terlizzi: si apre stasera con le note di Ligabue

18:00 -24:00 APERTURA STAND FOOD

18:00 - 22:00 MINI LUNA PARK E ANIMAZIONE PER BAMBINI

21:00 -24:00 MUSICA CON FUORITEMPO (COVER BAND LIGABUE)

Per maggiori informazioni: 3388723866

Dal 3 al 6 luglio a Terlizzi tornano le emozioni della grande musica italiana con: quattro serate per cantare a squarciagola i successi di Ligabue, Tiziano Ferro, Vasco Rossi e Cremonini, rivivendo insieme agli amici i brani che ci hanno fatto ballare, emozionare e crescere.Non sarà solo la musica a rendere queste quattro serate indimenticabili. Ad accogliere gli spettatori ci sarà un'area street food ricca di sapori: panino con la zampina, arrosticini, hot dog, spaghetti all'assassina, pizzarello farcito, panzerotti, patatine fritte, delizie siciliane, crepes. Il tutto da accompagnare con birre artigianali, all'interno di un'ampia area pensata per vivere appieno l'atmosfera del villaggio, allestita con tavoli, panche e sedie per trascorrere la serata in compagnia e relax, immersi nel verde.Non solo musica e food. All'interno della manifestazione area bimbi con parco giochi, animazione e mini luna park: i più piccoli ogni giorno a partire dalle 18 potranno divertirsi con le attività e i laboratori a cura di Zorba.L'ingresso è libero per tutte le quattro serate: appuntamento dal 3 al 6 lugliodalle 18:00 alle 01:00.PROGRAMMA APERTURA: Giovedì 3 Luglio