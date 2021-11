“Tota Pulchra - La Bellezza di Maria”, si conclude la mostra in Chiesa Matrice

Si conclude oggi, 24 novembre, l'itinerario proposto all'interno della Chiesa Matrice alla scoperta delle opere d'arte che raccontano la Bellezza di Maria.Si intitola proprio "Tota Pulchra - La Bellezza di Maria", la mostra d'arte mariana itinerante che ha fatto tappa dal 19 al 14 novembre nella nostra città. Un progetto artistico catechetico, realizzato dalla casa editrice Scripta Maneant di Bologna, composto da 19 tele raffiguranti alcune delle opere più belle e significative dei più importanti artisti del Rinascimento, come Raffaello, Botticelli e Michelangelo che raccontano, negli episodi salienti, la straordinaria vicenda terrena della Beata Vergine Maria, proposta come momento di contemplazione e meditazione partendo dalla bellezza dell'opera d'arte che suscita stupore.L'idea è maturata prendendo spunto dalle parole del Santo Padre Francesco nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium al punto n. 167: "È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla via della bellezza (via pulchritudinis)".La mostra, visitabile dalle 19.00, conduce il visitatore in un percorso di immagini e meditazioni, a una riflessione sulla fede, profonda e insieme accessibile a tutti. Disponibili anche brochure e schede informative sui dipinti e un libretto utile per un incontro comunitario di preghiera e meditazione sui vari momenti della vita della Madonna, così come illustrata dai quadri.