Incidente stradale
Cronaca

Tragedia a Corato, morto un bambino di cinque mesi in un incidente stradale

La mamma è ricoverata nell'ospedale della città

Corato - giovedì 4 settembre 2025 10.44
Come riportato da Ansa, un bambino di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 settembre, alla periferia di Corato.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Locale, il piccolo viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti.

Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.
