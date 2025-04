Tragedia sulla Bisceglie-Corato: c'è una vittima coratina

È di un 62enne deceduto e di tre persone ferite, tutte di Corato, il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 02,15 di sabato 19 aprile, sulla strada provinciale che collega Bisceglie a Corato.Per cause in corso di accertamento, due autovetture provenienti dai due sensi di marcia, si sono impattate violentemente all'altezza del ponte che sormonta il tratto dell'A/14, in territorio di Bisceglie.L'impatto è stato devastante tra una VW Tiguan ed una Seat: il conducente dei due mezzi, un 62enne di Corato, è morto mentre le altre due persone che viaggiavano con lui, di ritorno dall'aeroporto di Bari, sono rimaste ferite gravemente. In codice rosso anche il conducente dell'altra autovettura, un 22enne, da solo nella sua autovettura.Sul posto sono giunti mezzi di soccorso del servizio 118 provenienti da Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia. I feriti sono stati condotti presso gli ospedali Lorenzo Bonomo di Andria ed al Dimiccoli di Barletta. Grande lavoro per i sanitari che si sono coordinati tra i pronto soccorso dei nosocomi della zona e l'equipe ortopedica di Andria, diretta dal direttore Vito Conserva.Sul posto sono giunti i Carabinieri sia della Tenenza di Bisceglie, che hanno effettuato i rilievi che i militari del nucleo radiomobile da Trani, che hanno messo in sicurezza l'arteria stradale. Particolarmente delicate le operazioni di salvataggio compiute non solo dai sanitari del 118 ma anche dai Vigili del Fuoco di Molfetta e Corato, anch'essi giunti sul posto e che hanno operato su un fronte del sinistro di circa 350 metri. Detriti ed altro erano sparsi ovunque.La strada è rimasta interrotta al traffico automobilistico fino alle ore 6,30 di questa mattina, fino all'arrivo dei mezzi del Soccorso Stradale Scaringella, che hanno rimosso i mezzi incidentati e ripulito tutta la strada.