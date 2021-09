Trasporto scolastico, pubblicato l'avviso per le iscrizioni

Pubblicato sul sito del Comune di Corato, all'indirizzo l'avviso per le iscrizioni al servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021/2022.

I genitori interessati ad usufruire del servizio dovranno recarsi presso l'ufficio della CAPOGNA AUTOSERVIZI s.r.l. sito in Via Paolucci n.14 (nei pressi della Stazione Bari-Nord) dal 14 al 24 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali escluso il sabato per effettuare le iscrizioni sul modello già predisposto allegando copia del mod. ISEE 2021 e copia del documento di riconoscimento del genitore (o di chi ne fa le veci) richiedente.

Il servizio sarà erogato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°grado (scuola dell'obbligo) e ai bambini della scuola dell'infanzia statale "Torre Palomba".

Le quote di contribuzione mensile attualmente in vigore per il servizio di trasporto scolastico, sono riportate nel seguente prospetto:

ISEE TARIFFA MENSILE

1^ FASCIA da € 0,00 a € 3.000,00 ESENTE

2^ FASCIA da € 3.000,01 a € 5.000,00 € 10,00

3^ FASCIA da € 5.000,01 a € 7.500,00 € 15,00

4^ FASCIA da € 7.500,01 a € 14.000,00 € 20,00

5^ FASCIA da € 14.000,01 a € 20.000,00 € 25,00

6^FASCIA da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 30,00

7^FASCIA da € 25.000,01 a € 30.000,00 € 35,00

8^FASCAI Oltre € 30.000,00 € 40,00

Alle citate contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio trasporto scolastico.

Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).

Il versamento del corrispettivo previsto, sarà effettuato presso gli uffici della S.I.x.T. - Società per la riscossione dei tributi comunali, ubicati in Piazza XX Settembre n°32, nei giorni da lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e

nei giorni di lunedì-martedì-giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Il pagamento si potrà eseguire nel seguente modo:

• con moneta contante solo la mattina;

• a mezzo bancomat (escluso bancoposta e carte di credito);

• mediante versamento su conto corrente postale n°1001758802 intestato a: SIXT spa Comune di Corato Entrate Patrimoniali Diverse;

• mediante bonifico bancario su iban IT 58 I 07601 13400 001001756699 riportando la seguente causale: CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO (seguito da cognome e nome dell'alunno che usufruirà del servizio trasporto)

Il rilascio del bollettario, previa attestazione di avvenuto pagamento, sarà effettuato direttamente dalla S.I.x.T negli uffici di Piazza Settembre n°32.

Nel caso in cui le domande superino il numero dei posti disponibili saranno accolte le istanze delle famiglie la cui residenza abbia una maggiore distanza rispetto alla scuola di appartenenza dei rispettivi alunni.

Le tariffe potranno subire variazioni retroattive in sede di approvazione del bilancio di previsione