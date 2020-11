"Tua madre è una stronza", il nuovo singolo di Luka Sensi

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica all'età di 9 anni, quando ha imbracciato la sua prima chitarra, e da allora è diventata il fil rouge della sua vita. È infatti attraverso la musica che il giovane cantautore coratino Luca Tedone, in arte Luka Sensi, riesce a comunicare al meglio se stesso, il suo modo di essere e il suo sguardo sul mondo.Ventitré anni, animo sensibile, voglia di sperimentare e mettersi in gioco, dall'età di 16 anni ha iniziato anche a prendere lezioni di canto e a percorrere la sua strada partecipando a concorsi musicali come l'importante contest nazionale "Musica è" che segna in maniera considerevole il suo percorso di crescita: Luka arriva secondo e vince anche il premio come miglior cantautore.Il 6 aprile 2019 corona l'uscita del suo primo EP dal titolo "Circolo Vizioso": tre brani che si muovono tra melodie indie elettroniche per un progetto molto sperimentale, musicalmente accattivante ma ancora poco soddisfacente per l'autore.A distanza di un anno e mezzo dal suo esordio discografico, oggi Luka presenta il suo nuovo singolo "Tua madre è una stronza". Un brano dal sound più maturo che rappresenta al meglio lo stile di Luka assieme alle sue ambizioni. «"Tua madre è una stronza" potrebbe sembrare un brano arrabbiato, ma in realtà si tratta di una canzone d'amore» - dichiara Luka che ne ha personalmente scritto testo e musica.Nasce all'incirca un anno fa quando ho davvero incontrato la mamma di questa ragazza in condizioni poco sobrie. È bastato un bicchiere di troppo per portare la mamma dal provare una profonda stima nei miei confronti ad una totale sfiducia in me. La verità è che quel bicchiere di troppo era davvero a causa di questa ragazza. '"Mi ha visto sbronzo, ma ero sbronzo di te". Il brano racconta questa storia e parla della ragazza, di come la vedevano i miei occhi»."Tua madre è una stronza" è un brano indie che vedremmo perfettamente nelle migliori classifiche italiane al fianco di Gazzelle o Coez. Luka è un giovane autore che si è messo in gioco migliorando notevolmente il proprio stile. Melodie indie pop e un testo che ti colpisce al primo ascolto. Un brano moderno che mantiene una propria identità senza omologarsi a tutti gli altri. Il brano è stato prodotto da "La provinciale 49" con la direzione artistica di Matteo Tateo ed Elisabetta Macchia. L'artwork della copertina è merito di Giuseppe Maldera e TTRMRK.