U Sceriff: oggi la presentazione del nuovo lavoro editoriale di Ilario Copertino

Oggi 20 febbraio, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del nuovo lavoro editoriale di Ilario Copertino, "U SCERIFF – Maschera tipica del Carnevale Coratino dalla tradizione alla parola scritta".L'evento si svolgerà presso il Salone "Vivere In" (Via Giappone, 40, Corato) e sarà moderato da Maria Sforza.Durante l'incontro, l'autore Ilario Copertino condividerà le sue riflessioni sul legame profondo tra la tradizione del Carnevale Coratino e la scrittura, esplorando l'evoluzione della maschera di "U SCERIFF". Interverranno anche Gaetano Bucci, Gerardo Strippoli e Paolo Mazzilli, offrendo diversi spunti e prospettive sul tema.L'incontro, patrocinato dal Comune di Corato, è un'importante occasione per approfondire le radici culturali della comunità di Corato attraverso la parola e la tradizione carnevalesca.Il libro è disponibile presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile n. 41 e presso l'Info Point Turistico al civico 45.