Uffici comunali, accesso solo per urgenze e con prenotazione telefonica

Il commissario straordinario ha ordinato che, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente per servizi, atti e procedure urgenti e non rinviabili, previo appuntamento con gli uffici competenti da contattare ai numeri telefonici di cui all'elenco allegato o secondo diverse modalità che saranno fissate dai Dirigenti competenti, pure oggetto di pubblicizzazione.L'accesso fisico agli uffici sarà organizzato secondo le disposizioni dei Dirigenti responsabili nel rigoroso rispetto del DPCM e delle ordinanze sopra richiamate;I Dirigenti saranno tenuti a fornire al servizio uscierato, laddove presente o all'uopo organizzato per la regolazione del flusso ed il presidio degli ingressi, almeno 24 ore prima, l'elenco degli utenti prenotati con relativo orario concordato di accesso. Sarà. pertanto inibito l'accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.Ogni altra richiesta di informazione o istanza che non presenti i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net o agli altri indirizzi che saranno resi noti dai singoli dirigenti e pubblicati sul sito istituzionale.Per la celebrazione di matrimoni o pubblicazioni di matrimonio, l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente ai nubendi e ai testimoni direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali non è possibile il rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili (cimitero, stato civile) resta ferma la necessità di contingentare gli accessi agli uffici, assicurando modalità idonee ad evitare assembramenti, sovraffollamenti e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, come indicato nel D.P.C.M. 8.3.2020 così come modificato dal D.P.C.M. 9.3.2020.Sarà compito dei Dirigenti l'emanazione di provvedimenti tesi ad organizzare nel dettaglio i servizi di competenza.NUMERI TELEFONICI E MAIL DA CONTATTARECOMMISSARIOSEGRETARIO GENERALEGABINETTO080/9592276 info@comune.corato.ba.itSTATO CIVILE080/9592264 statocivile@comune.corato.ba.itANAGRAFE080/9592294-297 anagrafe@comune.corato.ba.itELETTORALE080/9592316 elettorale@comune.corato.ba.itPROTOCOLLO 080/9592254 protocollo@comune.corato.ba.itCONTENZIOSO 080/9592255 contenzioso@comune.corato.ba.itCONTRATTI 080/9592256 contratti@comune.corato.ba.itSEGRETERIA 080/9592217 segreteria@comune.corato.ba.itNOTIFICHE080/9592304 notifiche@comune.corato.ba.itRAGIONERIA 080/9592213 ragioneria@comune.corato.ba.itECONOMATO 080/9592271 economato@comune.corato.ba.itSERVIZI SOCIALI 080/9592412 servizisociali@comune.corato.ba.itUFFICIO DI PIANO 080/9592410 ufficio.piano@comune.corato.ba.itPUBBL.ISTRUZIONE-SPORT 080/9592320-307 istruzione@comune.corato.ba.itPON INCLUSIONE080/9592430 amb3.poninclusione@comune.corato.ba.itPOLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE 080/9592427 polizia.municipale@comune.corato.ba.it 080/8721014URBANISTICA080/9592234 urbanistica@comune.corato.ba.it 080/9592257SUAP080/9592326-328 suap@comune.corato.ba.itLAVORI PUBBLICI080/9592321 lavoripubblici@comune.corato.ba.itAMBIENTE-AGRICOLTURA080/9592210 ambiente@comune.corato.ba.it