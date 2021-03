Uffici comunali, presto nuove assunzioni al Comune di Corato

Il Comune di Corato darà presto il via alla campagna assunzionale per sopperire alla carenza di organico negli uffici comunali. È quanto annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Corrado De Benedittis e dall'assessore al personale Adriano Muggeo.Si darà quindi presto avvio a 21 nuove assunzioni, oltre a 3 dirigenti, 7 operatori di polizia locale e 14 amministrativi. Una decisione importante per incrementare l'efficienza della macchina amministrativa evidentemente sotto organico. «Anche se la pianta organica per garantire una piena funzionalità amministrativa prevede l'impiego di circa 300 unità, si tratta comunque di un parametro da non considerarsi attuale in virtù della digitalizzazione e informatizzazione della pubblica amministrazioni e della modalità di lavoro agile, sperimentata in quest'ultimo anno» - spiega Muggeo.Si procederà all'assunzione attingendo da graduatorie in mobilità e attraverso la costituzione di graduatorie per titoli e colloqui da cui si andrà ad attingere già a partire dal prossimo anno per future assunzioni, per poi eventualmente bandire concorso pubblico. «Si prevede così - aggiunge il sindaco - di completare il piano assunzioni nel corso di 5 anni. Opereremo con la massima trasparenza»."Per il mondo giovanile, si apre una porta. È un'opportunità che bisogna cogliere. Sarà un concorso che punterà su competenze e professionalità» ha ribadito il primo cittadino.La possibilità di assunzione è strettamente legata ad alcune poste, individuate nel bilancio dall'assessore Muggeo e dagli uffici, non utilizzate e che hanno potuto dunque alimentare i fondi destinati all'organico.