Un albero di Natale al centro della Piazza, il "Grazie" di Palazzo di Città a chi lo ha fatto allestire

Da circa una settimana, piazza Cesare Battisti è illuminata dal grande albero 3D donato da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud.Il Sindaco, Corrado De Benedittis, e l'amministrazione comunale, con una nota, ringraziano l'azienda nella persona di Pippo Cannillo e suo padre Franco."Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'iniziativa di Despar. L'albero 3D, installato in Piazza Cesare Battisti è un simbolo di speranza in questo periodo buio segnato dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Siamo convinti che, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, la città abbia bisogno di essere illuminata di bellezza e l'amministrazione comunale si sta muovendo perché questo avvenga. Con l'auspicio che la collaborazione con il mondo imprenditoriale possa rafforzarsi nell'ottica della crescita della comunità cittadina."