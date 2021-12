Un anno alla scoperta delle "Case mai viste" di Corato

5 foto Calendario Pro Loco 2022

Da diciannove anni racconta la cultura e le tradizioni della nostra città e per il 2022 si propone di raccontare e riscoprire l'architettura urbana attraverso l'analisi di alcuni palazzi storici. è stato presentato ieri sera il calendario Pro Loco Quadratum, con il patrocinio del Comune di Corato, e sviluppato in collaborazione con Spore Soc. Coop.Alla presenza del presidente Gerardo Strippoli, di Ivan Abbattista di Spore che si è occupata delle fotografie e del progetto grafico, del sindaco Corrado De Benedittis e dell'assessore alla qualità urbana e urbanistica Antonella Varesano, il viaggio di 12 mesi alla scoperta dei palazzi notabili di Corato tra '800 e '900 è stato presentato negli ambienti di uno degli edifici protagonisti della pubblicazione, Palazzo F.lli Tarantini in Via Ruvo.Una scelta logistica per la presentazione voluta anche per fare un omaggio a un ingegnere coratino che ha progettato questo palazzo, l'Ingegner Santarella.Sotto i riflettori della Pro Loco anche Palazzo Cimadomo, Palazzo Nicola Capano, Palazzo Capano lungo il corso cittadino, Palazzo Tarantini (ex Lops) in Piazza Vittorio Emanuele e Palazzo Tarantini in Piazza Simon Bolivar sono stati oggetto di attenzione in chiave architettonica e urbanistica attraverso un lavoro di ridisegno delle strutture.Superando le difficoltà di fotografare questi palazzi, che nella stratificazione del tempo hanno perso parte della loro veridicità, avvalendosi dell'ausilio della pubblicazione di Nicola Fiore, il calendario Pro Loco 2022 guida i cittadini alla scoperta di tasselli storici accanto ai quali passiamo quotidianamente ma ignorandone la storia.Un processo di valorizzazione del patrimonio urbanistico ed architettonico, ricostruendo la storia della città stessa e restituendole parte della propria identità, attraverso una passeggiata sul percorso delle "Case mai viste", gioielli e testimoni del passato "nel segno della rigenerazione urbana" - come ha sottolineato il sindaco."Non sono palazzi isolati ma parte di un continuum che si coglie nella sua interezza proprio percorrendo il corso cittadino, costruiti a corona al posto delle antiche mura del centro antico demolite alla fine dell'800" - ha sottolineato l'assessore Varesano, esperta in materia.Un augurio per un buon anno 2022 quello della Pro Loco con il calendario disponibile presso la sede Pro Loco e dell'Info Point Corato, […]cartolibrerie "Kibi", "Rosa Olivieri" e Galise.