Un aperitivo filosofico ai tempi del Covid: lo programmano gli studenti dell'Oriani

Venerdì 16 a partire dalle ore 18 il liceo classico e delle scienze umane 'A. Oriani' ospiterà Maura Gancitano, filosofa, divulgatrice e scrittrice, per uno stimolante «aperitivo filosofico» virtuale.Maura Gancitano, insieme ad Andrea Colamedici, è fondatrice di Tlon. Si tratta di un progetto di divulgazione culturale che si dispiega attraverso le attività di una scuola filosofica, una casa editrice e una libreria teatro. Lo scopo è quello di rendere accessibili contenuti filosofici, sociali e culturali d'ogni genere, riducendo le distanze tra dimensione accademica e cultura di massa, anche attraverso le piattaforme social: è così che il progetto ha acquisito grande seguito presso le fasce giovanili, alimentando una community ampia e attiva.L'incontro con M. Gancitano si configura come evento conclusivo di un progetto di PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, che ha visto impegnati gli studenti di III D del liceo 'Oriani', coadiuvati dalla docente referente, prof.ssa Anna Carminetti, e dalla prof.ssa Serena Petrone, tutor esterno e responsabile della sezione di Corato de 'I presidi del libro'.Nel corso dell'evento l'ospite dialogherà con gli studenti a partire da alcune suggestioni tratte dal libro "Liberati della brava bambina" (2019, HarperCollins Italia), di cui è coautrice insieme ad Andrea Colamedici. Vi saranno letture, riflessioni e uno spazio riservato a domande per un confronto partecipativo e stimolante con l'autrice.Per dare avvio all'incontro interverrà il dirigente scolastico, prof.ssa Angela Adduci, che ha accolto con entusiasmo la proposta dell'evento da parte dei suoi studenti.L'intera comunità scolastica e cittadina è invitata a prendervi parte.La diretta dell'incontro sarà trasmessa sul canale YouTube del liceo (Liceo Oriani - Corato) a partire dalle ore 18: consultare la home page del sito web del liceo ( www.orianitandoi.edu.it ) per visualizzare il link dell'evento e partecipare all'incontro.