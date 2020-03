Social Video 3 minuti Un applauso per ringraziare medici e infermieri: l'omaggio dei vigili del fuoco all'ospedale di Corato

Un "grazie" sentito e sincero, da parte di chi quotidianamente impiega la sua vita al servizio degli altri.Anche a Corato i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato hanno voluto omaggiare gli operatori sanitari dell'Umberto I con un breve e sentito saluto. I mezzi dei pompieri hanno stazionato dinanzi all'ingresso del nosocomio. Colpi di sirena e uno scrosciante applauso per far sentire tutta la vicinanza a chi è in prima linea per fronteggiare l'emergenza.Un gesto simbolico ma carico di significato. È la gratitudine, mai scontata, che riempie il cuore degli operatori, che li spinge a proseguire nel loro sempre più complesso e difficoltoso lavoro.Un gesto che si carica ulteriormente di significato poiché proviene da chi, spesso nel silenzio, affronta le situazioni più estreme anche a costo della vita pur di prestare soccorso e assistenza a chi è in difficoltà.A Corato è stato consegnato al personale sanitario un bonsai, simbolo di vita. Il segno di una profonda gratitudine per chi si impegna quotidianamente in corsia."I vigili del fuoco sanno bene cosa significa operare nell'emergenza, lottare contro il tempo e contro le avversità . Per questo il loro messaggio questa mattina è stato ancora più toccante", commentò non più di due giorni fa Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari. Un commento che calza a pennello anche per il gesto messo in atto dagli operatori di vigili del fuoco e Polizia di Corato.