Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo

Corato - venerdì 14 novembre 2025
10.21
Powered by
Ieri sera intorno alle ore 23.30 i Vigili del Fuoco del comando di Bari sono intervenuti a Corato in via Tratturo Barletta Grumo per un'automobile, apparentemente abbandonata, in fiamme. Il suv di grossa cilindrata era fermo ai lati della strada completamente avvolto dalle fiamme. In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi, ma dell'auto rimaneva solo il telaio.
I Carabinieri presenti sul posto indagheranno sull'accaduto.
Altri contenuti a tema
Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale
L'attività era chiusa e in ristrutturazione, non si registrano feriti
Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari
Complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto anche il nucleo NBCR
Vita di Città Vigili del Fuoco salvano gattino in Via Duomo
Un piccolo felino in difficoltà ha trovato la salvezza grazie al pronto intervento dei pompieri
L'auto prende fuoco, una Guardia Campestre ferma l'incendio: mamma e figlio in auto soccorsi a Corato
Provvidenziale l'intervento della pattuglia con il suo estintore. Messa in sicurezza completata dai Vigili del Fuoco
Nova Siri: due vigili del fuoco muoiono nel tentativo di salvare una famiglia
Avevano lavorato per anni a Corato prima di prendere servizio nella cittadina lucana
Attualità Vigili del Fuoco Corato, a breve i lavori per il collegamento della cisterna
Ci sarà anche la separazione tra le aree di competenza del distaccamento e quelle dell'associazione RES
Veicolo commerciale in fiamme sulla provinciale 231
Intervento dei Vigili del fuoco. Illeso il conducente
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Corato gratis
nella tua e-mail