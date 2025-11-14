Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo

Ieri sera intorno alle ore 23.30 i Vigili del Fuoco del comando di Bari sono intervenuti a Corato in via Tratturo Barletta Grumo per un'automobile, apparentemente abbandonata, in fiamme. Il suv di grossa cilindrata era fermo ai lati della strada completamente avvolto dalle fiamme. In pochi minuti i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi, ma dell'auto rimaneva solo il telaio.I Carabinieri presenti sul posto indagheranno sull'accaduto.