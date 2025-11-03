Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale

Questa notte, nel centro storico, si è verificato un incendio in un locale chiuso: si tratta di un ristorante in ristrutturazione che avrebbe dovuto aprire nel prossimo dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 e ha visto all'opera una squadra di Vigili del Fuoco supportato dall'autobotte per rifornire di acqua il mezzo principale fino alle 6.30 di stamattina.Ingenti i danni, soprattutto dovuti alla fuliggine e alle temperature estreme. Fortunatamente non si sono registrati feriti.