Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale

L'attività era chiusa e in ristrutturazione, non si registrano feriti

Corato - lunedì 3 novembre 2025 15.10
Questa notte, nel centro storico, si è verificato un incendio in un locale chiuso: si tratta di un ristorante in ristrutturazione che avrebbe dovuto aprire nel prossimo dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 e ha visto all'opera una squadra di Vigili del Fuoco supportato dall'autobotte per rifornire di acqua il mezzo principale fino alle 6.30 di stamattina.

Ingenti i danni, soprattutto dovuti alla fuliggine e alle temperature estreme. Fortunatamente non si sono registrati feriti.
