Vita di Città
Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato
Dopo quattro giorni è stato recuperato e messo in sicurezza
Corato - giovedì 12 febbraio 2026 19.54
Momenti di apprensione in via Castel del Monte a Corato, dove per quattro giorni un gatto è rimasto bloccato in cima a un pino secolare, a circa 20 metri di altezza.
Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Corato che sono riusciti a raggiungere e recuperare il felino in sicurezza.
Il gatto è stato poi preso in custodia per ricevere le cure necessarie. L'episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla prontezza e alla competenza dei soccorritori.
