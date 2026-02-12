Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato

Dopo quattro giorni è stato recuperato e messo in sicurezza

Momenti di apprensione in via Castel del Monte a Corato, dove per quattro giorni un gatto è rimasto bloccato in cima a un pino secolare, a circa 20 metri di altezza.Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Corato che sono riusciti a raggiungere e recuperare il felino in sicurezza.Il gatto è stato poi preso in custodia per ricevere le cure necessarie. L'episodio si è concluso con un lieto fine, grazie alla prontezza e alla competenza dei soccorritori.