Vigili del Fuoco salvano gattino in Via Duomo

Questa mattina, su via Duomo una oiccola.folla di curiosi ha assistito a un commovente atto di eroismo quotidiano quando una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per salvare un gattino in grave difficoltà incastrato nel vano motore di una autovettura in sosta.L'allarme è scattato intorno alle ore 11:00, quando alcuni passanti hanno notato e sentito il piccolo felino intrappolato allertando i vigili del fuoco.Giunti rapidamente sul posto, hanno immediatamente valutato la situazione.Con la professionalità e la dedizione che li contraddistinguono, hanno messo in atto le procedure necessarie per raggiungere il micio in sicurezza, tranquillizzando al contempo i cittadini accorsi che seguivano con apprensione le operazioni di soccorso.Dopo alcuni minuti di delicato lavoro, il gattino è stato tratto in salvo, visibilmente spaventato ma fortunatamente illeso. Un sospiro di sollievo ha attraversato la folla che ha applaudito l'operato dei vigili del fuoco.Il gattino, un cucciolo di poche settimane dal manto ancora incerto, è stato affidato alle cure di un'associazione locale di protezione animali che provvederà a visitarlo e a trovargli una nuova casa piena d'amore.Questo episodio è un bellissimo esempio di come la prontezza e il coraggio dei vigili del fuoco non si limitino alle grandi emergenze, ma si estendano anche alle piccole, ma significative, azioni di salvataggio che toccano il cuore della comunità.Un plauso va a questi uomini e donne che quotidianamente si dedicano con passione e umanità al servizio del prossimo, in ogni sua forma.