Un passo avanti verso il futuro digitale per gli studenti del liceo artistico

Un passo avanti verso il futuro digitale e professionale per i giovani talenti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi".Gli studenti delle classi 4F e 5F del corso di oreficeria guidati con grande competenza dai docenti DE ZIO DANIELA, FIORE LEONARDO e SCARDIGNO CONCETTA, hanno avuto l'opportunità di conseguire le prestigiose certificazioni di primo e secondo livello nell'uso del software Rhinoceros, uno strumento fondamentale per il design 3D, particolarmente richiesto nel settore della gioielleria e dell'oreficeria.Questo importante progetto formativo è stato diretto con grande dedizione dalla professoressa De Zio e dall ' esperto esterno il designer FRANCESCO LOPS i quali hanno saputo guidare gli studenti in un percorso di apprendimento che ha permesso loro di affrontare con successo gli esami finali e di ottenere punteggi eccellenti.Ben 12 studenti hanno superato le prove, dimostrando di padroneggiare il software e di essere pronti ad affrontare le sfide del mondo professionale.*Un ponte tra scuola e mondo del lavoro*La certificazione in Rhinoceros offre molteplici vantaggi. Oltre a costituire un credito per l'esame di Stato, rappresenta un punto di forza per chi intende proseguire gli studi in università o scuole di Design, grazie alla possibilità di ottenere esoneri da alcuni esami. Ma il vero valore aggiunto è l'accesso diretto alle competenze richieste dal mercato del lavoro, dove il software Rhinoceros è un punto di riferimento per progettisti e designer."Questo percorso formativo – commenta la professoressa De Zio – non solo prepara i ragazzi dal punto di vista tecnico, ma li avvicina alle reali esigenze del settore del design e dell'oreficeria. Hanno acquisito strumenti concreti per trasformare le loro idee creative in progetti realizzabili".*Competenze digitali al servizio della creatività*L'integrazione del digitale con l'arte orafa tradizionale apre nuove frontiere per i giovani studenti, che ora possono combinare le loro abilità manuali con le tecnologie più avanzate. "Poter utilizzare software come Rhinoceros significa avere in mano uno strumento che permette di trasformare le idee in progetti concreti, pronti per essere realizzati".Il risultato raggiunto dai ragazzi del Liceo Artistico di Corato non è solo motivo di orgoglio per la scuola, ma rappresenta un esempio virtuoso di come il sistema educativo possa rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo, fornendo competenze innovative e spendibili nel mercato del lavoro.Con questa iniziativa, il "Federico II Stupor Mundi" conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama formativo pugliese, formando i professionisti del design e dell'oreficeria di domani.