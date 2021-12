Un presepe al giorno, tra arte e artigianato

La Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia "Padre Emilio D'Angelo", presenta in collaborazione con la "La centrale delle idee - Donne & Società", in Via San Benedetto n.10, alcuni manufatti realizzati con stupefacente arte, passione e creatività, con l'intento di raccontare un mondo artigianale che va avanti nonostante le avversità, una vena creativa e una manualità che combattono l'immobilità con il saper fare.La tradizione che prende forma, unendo testimonianze di fede a creatività: dai presepi di legno scolpiti a mano alle realizzazioni artistiche utilizzando materiali quali il cartone, la garza imbevuta di gesso, rami e radici di timo, corteccia di legno, licheni e muschi.L'esposizione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, è visitabile dall'8 dicembre al 2 gennaio 2022, dalle 18:30 alle 20:30, e l''ingresso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina e green pass.