Sabato 12 novembre, alle ore 10, sarà presentato al pubblico il progetto "Torre Palomba - Seminiamo Intrecci", vincitore del bando "Luoghi comuni", avviso n° 101 rivolto ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la coprogettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio publico di Torre Palomba a Corato.L'incontro è organizzato dall'amminsitrazione comunale per dare occasione all'organizzazione giovanile, vincitrice della selezione, di incontrare la cittadinanza e illustrare il progetto in virtù del qualesi trasformerà in uno spazio creativo per il quartiere, per la città e per gli escursionisti di passaggio. Un'infrastruttura di sviluppo permanente, legata ai temi della natura e della sostenibilità.L'organizzazione è composta da If In Apulia (capofila) e dai numerosi partner di progetto: Comitato di quartiere Torre Palomba, Archeoclub sezione di Corato, Cinovia, Ecoteca APS, La Mancha, Gocce Nell'Oceano ETS, l'Ente Parco dell' Alta Murgia, CapitalSud APS, Associazione Imprenditori Coratini, Fedeli alla Vigna, Fondazione Casillo, La Fabbrica, Free Walking Tour Bari, Harambè, istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" e istituto comprensivo "Cifarelli-Santarella".All'incontro sarà presente Arti Puglia, ente promotore del bando "Luoghi comuni", nella persona di Luca Langella.«Sono molto felice di poter contribuire, per il Comune di Corato, a far conoscere il progetto e l'organizzazione giovanile selezionati da Arti Puglia che faranno tornare a vivere Torre Palomba» ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili Luisa Addario. «Siamo comunità se ci riconosciamo nei luoghi comuni e li proteggiamo da ogni particolarismo. Essi indicano la nostra storia e tracciano la rotta del nostro futuro».Soddisfatto anche il Sindaco Corrado De Benedittis: «Finalmente si va verso l'apertura di Torre Palomba, questo antico manufatto che sorge oggi nel cuore della zona residenziale e che trova una nuova vocazione: quella di essere, in primo luogo, centro di aggregazione per le realtà associative della nostra città e per il quartiere, guidate, soprattutto, dalla progettualità giovanile. Torre Palomba diventerà un punto di riferimento segnato dall'incontro tra generazioni dentro i luoghi pubblici della nostra città».