Iniziativa resa possibile dalla collaborazione con Legambiente in un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento

Venerdì 18 ottobre una classe del liceo "Oriani" ha assistito ai lavori del consiglio comunale di Corato. La partecipazione al dibattito nell'agorà cittadina ha rappresentato il momento finale di un percorso diintrapreso con il circolo "Angelo Vassallo" di Legambiente Corato con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Lo scorso anno scolastico gli studenti dell'Oriani hanno elaborato e somministrato un sondaggio a circa quattrocento cittadini coratini in merito alla percezione del verde pubblico in città.Dopo una serie di incontri preparatori con vari esperti, tra cui quello all'interno della Sanb, gli studenti del liceo "Oriani" hanno simulato un dibattito in consiglio comunale elaborando delle vere proposte operative sul miglioramento delle fasi del riciclo e sulla mobilità pubblica. La presenza all'ultima riunione dell'assise, grazie al supporto del presidente del consiglio comunale, ha portato a compimento un percorso articolato e complesso.Il, docente di storia e filosofia dei ragazzi, ha commentato: «Le varie tappe del Pcto hanno costituito dei momenti volti, da una parte, a far maturare nei ragazzi una sensibilità ambientalista, dall'altra a renderli cittadini consapevoli, capaci di comprendere i meccanismi che regolano le istituzioni cittadine»., presidente di Legambiente Corato, ha sottolineato: «Abbiamo investito su un percorso culturale incentrato sull'Agenda 2030 dell'ONU, con un gratificante risultato. È la terza volta che curiamo questo percorso di ex alternanza scuola-lavoro. Riteniamo fondamentale investire nella cultura ambientale, sulla conoscenza delle istituzioni e dei processi di partecipazione democratica per sviluppare le competenze integrali dei giovani cittadini».