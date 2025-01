 “Una Gioia di Biblioteca”: la cultura si fa comunità

Si tratta un progetto innovativo che rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo culturale e sociale della comunità. La nuova biblioteca si distingue per il suo approccio inclusivo e tecnologicamente avanzato.Concepita secondo le Linee Guida IFLA/UNESCO, si presenta come uno spazio multifunzionale e accessibile, capace di accogliere tutte le fasce della popolazione.Grazie al recupero architettonico dell'antico Palazzo Gioia e alla rifunzionalizzazione degli spazi, la struttura ospiterà non solo aree dedicate alla lettura e alla consultazione, ma anche una mediateca, un laboratorio musicale, uno spazio per il co-working, una galleria d'arte e l'archivio di drammaturgia contemporanea "Tutto il Teatro" curato dalla compagnia Acasă in collaborazione con il Comune di Corato.Il progetto "#OpenLibrary" trasforma la biblioteca in un hub culturale inclusivo e moderno, che unisce tradizione e innovazione.La biblioteca punta a diventare un luogo di incontro e di scambio culturale, aperto a tutti e orientato all'abbattimento di barriere culturali, religiose e di genere. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini e alle famiglie, con ambienti progettati per stimolare l'apprendimento e la creatività fin dalla tenera età.Gli spazi sono stati arredati seguendo criteri di sostenibilità ambientale, con l'utilizzo di materiali riciclati e tecnologie che garantiscono la sicurezza e il comfort degli utenti.Tra i punti di forza del progetto, l'acquisizione di strumenti tecnologici all'avanguardia per rendere la biblioteca un vero e proprio hub culturale, dove tradizione e innovazione si incontrano.Il progetto è stato realizzato nell'ambito del POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico Community Library.La gestione della nuova biblioteca sarà affidata alla Cooperativa Lilith Med 2000 di Barletta, che garantirà una programmazione ricca e dinamica, offrendo ai cittadini un luogo di apprendimento, condivisione e integrazione."Open Library" è finalmente realtà. Apre la Biblioteca di Comunità