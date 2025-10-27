Speciale
Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»
Sabato 25 ottobre l’inaugurazione del nuovo showroom
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 15.01 Sponsorizzato
«Raffinata, elegante e professionale», così si presenta la nuova identità di AB Arredamenti, frutto della visione e dello stile del CEO Angelo Bellapianta e di tutto il suo team, che hanno saputo dare una nuova immagine a una realtà consolidata da ormai 16 anni.
Il nuovo showroom rappresenta l'evoluzione di un percorso fondato sulla qualità, sul design e sulla cura dei dettagli: ogni progetto, infatti, nasce per rispondere in modo personalizzato alle esigenze di ciascun cliente.
Sabato 25 ottobre, alle ore 19.00, presso la sede di Via E. Germano 37/39, nuovi e storici clienti hanno partecipato con grande entusiasmo alla serata inaugurale del rinnovato store.
Durante l'evento, il titolare Angelo Bellapianta ha raccontato la filosofia che guida da sempre l'azienda:
«AB Arredamenti non è una semplice esposizione di cucine e complementi, ma un luogo dove si coltiva la cura del dettaglio e la personalizzazione delle idee. Il nostro obiettivo è quello di stimolare i clienti, avvicinarli al design, alla bellezza di creare spazi su misura. Il nostro punto di forza è il cuore e l'anima che mettiamo in ogni progetto, accompagnato da affidabilità e professionalità».
Con questo nuovo restyling, AB Arredamenti si conferma un punto di riferimento per chi desidera una casa su misura.
