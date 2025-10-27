ab arredamenti
ab arredamenti
Speciale

Una nuova immagine per AB Arredamenti: «Raffinata, elegante e professionale»

Sabato 25 ottobre l’inaugurazione del nuovo showroom

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 15.01 Sponsorizzato
«Raffinata, elegante e professionale», così si presenta la nuova identità di AB Arredamenti, frutto della visione e dello stile del CEO Angelo Bellapianta e di tutto il suo team, che hanno saputo dare una nuova immagine a una realtà consolidata da ormai 16 anni.

Il nuovo showroom rappresenta l'evoluzione di un percorso fondato sulla qualità, sul design e sulla cura dei dettagli: ogni progetto, infatti, nasce per rispondere in modo personalizzato alle esigenze di ciascun cliente.


Sabato 25 ottobre, alle ore 19.00, presso la sede di Via E. Germano 37/39, nuovi e storici clienti hanno partecipato con grande entusiasmo alla serata inaugurale del rinnovato store.

Durante l'evento, il titolare Angelo Bellapianta ha raccontato la filosofia che guida da sempre l'azienda:
«AB Arredamenti non è una semplice esposizione di cucine e complementi, ma un luogo dove si coltiva la cura del dettaglio e la personalizzazione delle idee. Il nostro obiettivo è quello di stimolare i clienti, avvicinarli al design, alla bellezza di creare spazi su misura. Il nostro punto di forza è il cuore e l'anima che mettiamo in ogni progetto, accompagnato da affidabilità e professionalità».

Con questo nuovo restyling, AB Arredamenti si conferma un punto di riferimento per chi desidera una casa su misura.
  • eventi
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
27 ottobre 2025 Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Altri contenuti a tema
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Eventi Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato Appuntamento previsto per venerdì 31 ottobre
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi Cultura A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi In programma a partire dal 25 ottobre
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Eventi Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Appuntamento previsto domenica 19 ottobre
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE Attualità Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre
Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" Eventi Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" La terza edizione del festival delle mongolfiere, in programma dal 10 al 25 ottobre
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
27 ottobre 2025 Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
27 ottobre 2025 Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari
Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
27 ottobre 2025 Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper
Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
27 ottobre 2025 Intelligenza artificiale per enti locali, il bando regionale e l'avviso pubblico del Comune di Corato
A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
27 ottobre 2025 A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati a sostegno di Ada Donno
Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali in Puglia - tutti i NOMI dei candidati del centrodestra a Bari
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.