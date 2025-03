Una serata speciale dedicata alla figura di Chiara Lubich

Una serata speciale dedicata alla figura straordinaria di _Chiara Lubich , ispirata ai suoi ideali di unità, amore e fraternità.La Lubich divenne nota per il costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone, generazioni, ceti sociali e popoli, coinvolgendo persone di ogni età, cultura e credo ed è considerata una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale, come riconosciuto dall'UNESCO che le ha conferitoI protagonisti sono i *Gen* (i giovani del Movimento dei Focolari) della Puglia, che, attraverso canti, coreografie e racconti di vita, ci accompagneranno in un viaggio emozionante alla scoperta del suo messaggio universale.Un evento unico, che unisce arte e spiritualità, per celebrare l'eredità di una donna che ha cambiato il cuore di molti.L'ingresso è gratuito, ma è gradito un contributo volontario.