Uova contro l'auto della Polizia, tensione in via Aurelia

Un episodio increscioso si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 14 in via Aurelia, nella periferia della città, la stessa via in cui soltanto pochi giorni fa Polizia e Guardia di Finanza intervennero congiuntamente per far rientrare delle persone che, non curanti dei divieti anticontagio, giocavano a pallone creando assembramenti.Questo pomeriggio i poliziotti sono ritornati in zona ma al loro arrivo l'automobile di servizio è stata bersaglio di lanci di uova.Come ben si nota dall'immagine di apertura, l'obiettivo era chiaramente quello di colpire l'auto di servizio. Una sorta di segno di disprezzo nei confronti di chi, al contrario, si spende per la tutela del cittadino e pertanto andrebbe rispettato.Non si esclude che l'increscioso gesto possa essere ricondotto all'intervento degli agenti di alcuni giorni fa su quella via.