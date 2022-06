Con la lenta ripresa sociale sperando in un'uscita rapida dalla situazione del Covid, si ha il bisogno di tornare alla routine e alla scoperta del territorio, attraverso la valorizzazione del turismo sostenibile. Il circolopersegue anche questi obiettivi verso una scelta ecologica duratura e consapevole, in cui il turismo può diventare un vero motore di sviluppo in chiave sostenibile favorendo, attraverso un forte legame con e tra i territori, promuovendo la conoscenza dei luoghi anche delle proprie qualità naturalistiche e culturali. Per queste ed altre motivazioni è stata organizzata un'uscita ambientale a, in Basilicata, sabato 19 giugno.Il comune del potentino domina gran parte della Murgia pugliese e della valle dell'alto Bradano. Nel corso della giornata sarà possibile passeggiare nel bosco Santa Giulia, esteso su una superficie di mille ettari. All'interno dello stesso, sorge il lago artificiale Lago Fontetusio, racchiuso in una conca naturale, molto amato dagli appassionati di pesca sportiva, tra alberi secolari e una fitta pineta. Per il predominante silenzio, il laghetto è il luogo ideale per la nidificazione di numerose specie di uccelli, a cominciare da cigni ed anatre. Assai piacevole è passeggiare nel bosco sopra il laghetto, alla ricerca di antiche fontane e grotte della transumanza risalenti al 1200. Il bosco è ricco di funghi cardoncelli, galletti, chiodini, mazze di tamburo in autunno e porcini a fine estate, e di asparagi in primavera. È possibile imbattersi in scoiattoli, qualche lupo, istrici, daini, volpi e gatti selvatici. Nel torrente Valerio, sotto il lago, vengono spesso avvistate anche le lontre.Dopo una sosta nell'area attrezzata, consumando il proprio pranzo a sacco nel pomeriggio sarà possibile visitare la pinacoteca D'Errico, allestita da Camillo D'Errico, mecenate lucano e collezionista. Nel contenitore culturale è possibile ammirare dei veri e propri capolavori della pittura napoletana del '600 e del '700, incisioni a stampa del XIX secolo e preziosi libri antichi, oltre all'interessante mostra archeologica "I guerrieri di Palazzo", che espone reperti provenienti da recenti scavi con ritrovamenti eccezionali. Una parte degli spazi ospita il museo dedicato ai guerrieri sanniti.Palazzo San Gervasio è stato set cinematografico per il film "I basilischi", con la regìa di Lina Wertmuller (suo padre era un avvocato originario del borgo lucano).Per partecipare all'uscita ambientale o per avere informazioni è possibile recarsi nella sede di Legambiente Corato (piazza Vittorio Emanuele, 23) il martedì e il venerdì dalle ore 20 alle ore 21, scrivere alla mail info@legambientecorato.it o rivolgersi ai canali social. Il costo è di 20 euro per i soci Legambiente e di 22 euro per i non soci. La quota comprende trasporto, servizio di guide, utilizzo dell'area picnic con l'uso dei servizi. Il pranzo è a sacco a carico dei partecipanti. Si consiglia un abbigliamento per outdoor.