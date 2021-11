Vaccini anticovid, dalla prossima settimana anche in farmacia

La Puglia vuole dare uno scossone alla campagna vaccinale anti-Covid, anche in vista della terza dose che dal primo dicembre dovrebbe riguardare anche le fasce di età 40-60.E per questo motivo, dalla prossima settimana, sarà possibile la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie di comunità della Regione Puglia. È quanto emerso dall'incontro che si è tenuto ieri al Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate e con l'Ordine professionale dei Farmacisti.Si è verificato, infatti, il completamento degli adempimenti organizzativi propedeutici all'avvio delle attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid tramite le farmacie convenzionate, di cui all'accordo sottoscritto tra Regione-Federfarma-Assofarm e approvato in Giunta.