Vaccino anti Covid, Emiliano: «Al lavoro per somministrare seconde dosi ai turisti da altre regioni»

«Io, il presidente Fedriga e la conferenza delle Regioni stiamo valutando le modalità organizzative per scambiare i vaccini, in modo da poter vaccinare i cittadini italiani che hanno diritto alla seconda dose se sono in altre regioni per le ferie. In questo modo potremo impedire che la necessità di fare la seconda inoculazione possa bloccare la vacanza».Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla possibilità di vaccinare cittadini provenienti da altre regioni nei centri pugliesi durante l'estate.«È una procedura tecnicamente realizzabile – prosegue Emiliano - bisogna solo far quadrare il bilancio dei vaccini e scambiarli tra le regioni. Il commissario Figliuolo ci darà il suo punto di vista, crediamo di poter arrivare a questo risultato tutti insieme. Non possiamo pensare di accordarci soltanto con le regioni confinanti, questa decisione deve essere presa dal governo ed eseguita dalle regioni».