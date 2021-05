Vaccino anti-Covid, vaccinato il 38% della popolazione coratina

La scorsa settimana si è toccata la punta massima con 608 vaccinazioni in un giorno e si sta raggiungendo in totale la media di circa 500 vaccinazioni al giorno.Da un report fornito dalla ASL BA si registrano effettuati a Corato, a partire dal 17 febbraio 2021, 11.278 vaccini di cui 9.278 al Punto Vaccinale di Popolazione, inaugurato lo scorso 24 marzo.Il totale di coratini che hanno ricevuto il vaccino fino alle 14:00 del 14 maggio 2021, anche in altre strutture non coratine, è di 18.135 (di cui 13251 prime dosi e 4884 seconde dosi) pari al 38% della popolazione."Si è fatto e si sta facendo un importane lavoro di squadra tra Comune, Asl BA e Protezione Civile. Importante è anche la collaborazione in corso con l'Esercito Italiano che ho fortemente voluto, a supporto della gestione logistica dell'Hub vaccinale." Dichiara il Sindaco De Benedittis e continua: "Il dato finora raggiunto ci fa ben sperare. l'obiettivo è giungere al più presto a fare di Corato una città Covid free".