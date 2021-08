Vaccino, giovedì giornata dedicata agli studenti dell'ITET Tannoia

Prosegue la campagna vaccinale dedicata agli studenti per una ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza.L'Itet "Tannoia" comunica che gli alunni, di età compresa tra i 14 e 18 anni, potranno recarsi presso l'hub vaccinale di Ruvo di Puglia, giovedì 26 agosto, dalle ore 10,30 alle ore 11,30, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-covid 19.