Vaccino, richiamo eterologo per chi ha ricevuto il monodose Janssen

Seconda dose di vaccino eterologa per tutti coloro che hanno ricevuto il monodose Janssen (Johnson&Johnson). Lo stabilisce l'AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, prevedendo la somministrazione con vaccino a mRNA, al momento Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna).Il richiamo del vaccino anti-Covid è possibile dopo almeno sei mesi dalla prima dose.Al momento possono ricevere il richiamo le persone dai 60 anni in su; il personale sanitario; il personale e le persone ospiti delle residenze per anziani (RSA) e le persone con fragilità che possono recarsi presso gli hub vaccinali per ricevere la vaccinazione.