Vax Day a Molfetta per i dipendenti delle aziende di Corato

Il prossimo 15 giugno, nell'hub aziendale, allestito negli spazi messi a disposizione da Network contacts, nell'area industriale di Molfetta, ci sarà il Vax Day per i dipendenti delle aziende di Corato.Alla base dell'iniziativa c'è un accordo raggiunto dall'associazione imprenditori coratini, e l'associazione imprenditori dell'area industriale di Molfetta che, per mesi, con la sua presidente, Maddalena Pisani, ha lavorato, in stretta sinergia con le istituzioni comunali e sanitarie, per ottenere un hub ad uso esclusivo delle aziende e dei loro collaboratori.Nell'occasione, sempre martedì 15 giugno, ci sarà la firma di un accordo di partenariato tra le due associazioni, finalizzato a promuovere altre azioni comuni a favore dei territori.«Si tratta – sottolinea il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - di un grande esempio di collaborazione che va oltre i confini comunali. La parte buona di Molfetta si apre ad altri territori in modo concreto. Grazie a Maddalena Pisani ed all'associazione imprenditori tutta, grazie a Giulio Saitti, direttore generale di Network contacts, grazie anche al SerMolfetta che, con il suo personale opera nella struttura, grazie soprattutto alla sensibilità dei vertici della Asl Bari che hanno condiviso l'opportunità di aprire un hub ad uso aziendale che ora risponde anche ad altri comuni della provincia».La vaccinazione è gratuita in quanto la Network si è fatta carico di tutti i costi sanitari.