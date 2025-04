Ville nel mirino dei ladri, due i furti sventati dalla Metronotte

Tentati furti nelle ville di Corato e Ruvo di Puglia. Sono stati giorni in cui i ladri hanno tentato due raid, entrambi sventati dalla, agendo nelle campagne dei due comuni. Le indagini sono adesso in capo ai, a cui si sono rivolte le vittime per denunciare i tentati furti subiti. Ritrovata anche un'auto rubata.«Ben due furti - è scritto in un post dell'istituto di vigilanza di Ruvo - sono stati sventati nei giorni scorsi, dalle nostre guardie particolari giurate, ad altrettante ville, rispettivamente nei due comuni». Il primo episodio è avvenuto in contrada Torre Mascoli, in territorio di Ruvo, il secondo in contrada San Cristoforo, a Corato. «In entrambi i casi - è scritto ancora - sono stati i depositi esterni ad essere stati attaccati dai banditi. Quei depositi che di solito custodiscono attrezzature agricole».Nei due episodi «i sistemi di allarme hanno allertato la nostra centrale operativa - si legge ancora - che ha inviato sul posto le pattuglie di zona», ma al loro arrivo i malviventi si erano già dispersi nelle campagne vicine. «Nulla è risultato essere stato asportato», ha aggiunto la, mentre dei fatti sono stati informati idelle due, a cui sono affidate le indagini. Sono adesso in corso le indagini, con il supporto della videosorveglianza, alla ricerca dei malviventi.Martedì scorso, infine, una Fiat Panda parcheggiata lungo via Colombo, a Ruvo, ha attirato l'attenzione di un'altra pattuglia perché «aveva le luci diurne accese», è scritto in un post. È stata quindi segnalata ai, intervenuti sul posto: i militari hanno scoperto che l'auto era di provenienza furtiva. È stata recuperata.