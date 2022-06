La senatrice Piarulli a fianco di Giuseppe Conte nel tour elettorale in Puglia

La parlamentare coratina Angela Bruna Piarulli, componente del Comitato sicurezza, affiancherà il leader del Movimento 5 Stelle Giusepe Conte nel suo tour elettorale in Puglia nel corso della giornata di giovedì 9 giugno.Il primo incontro si terrà nella Bat, alle 10:30, nella villa comunale di Canosa di Puglia a sostegno del candidato Sindaco Roberto Morra. L'agenda, molto impegnativa, proseguirà a Molfetta, in piazza Gramsci, alle 12:30, a fianco di Lillino Drago per poi toccare piazza Cavour a Terlizzi intorno alle 15 (per un supporto a Michelangelo e Chirico).Alle 16:45 l'ex presidente del consiglio sarà in piazza del Lago, a Santermo in Colle, alle 18:30 in piazza Aldo Moro a Polignano a Mare ed infine alle 21:30 in piazza Dante Alighieri, a Galatina. Piarulli accompagnerà Conte in queste ultime ore di campagna elettorale amministrativa in vista del voto di domenica 12 giugno.