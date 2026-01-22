Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro
Un format che unisce cucina e vino nel cuore della città

Corato - giovedì 22 gennaio 2026 11.33 Sponsorizzato
Un nuovo format porta a Trani il gusto avvolgente del vino con ottime proposte gastronomiche in un ambiente caldo e rilassante nel cuore della città. Vinicio nasce a Trani con un'idea chiara: creare uno spazio in cui il cibo e il vino dialogano, senza etichette rigide, lasciando spazio all'esperienza. Lo fa in una posizione strategica, in pieno centro, in via Giovanni Bovio 105.

Vinicio non è solo un ristorante e non è soltanto un wine bar. È un luogo pensato per essere vissuto, con una sala accogliente in un ambiente raccolto, dove l'atmosfera invita alla condivisione. Qui si viene per bere un buon calice, ma anche per scoprire le proposte di un menù perfetto per un piccolo break o per una cena completa.

La proposta gastronomica è costruita con cura e attenzione. Si parte da piccole sfiziosità, ideali per accompagnare il vino, per poi arrivare a piatti più strutturati, con un menù che spazia con naturalezza tra terra e mare, con combinazioni pensate per incuriosire e per lasciarsi abbracciare da un buon calice scelto con attenzione.

Il vero cuore pulsante di Vinicio è infatti la carta dei vini: ampia, ragionata, in costante evoluzione. Il personale di Vinicio è sempre a disposizione per accompagnare gli ospiti nella scelta del vino giusto, suggerendo abbinamenti che valorizzano ogni portata.

Ed è proprio l'ascolto uno degli elementi chiave di questo nuovo percorso. Vinicio si apre al pubblico con un'atmosfera di entusiasmanti novità, pronto a raccogliere i feedback e le impressioni dei clienti per lo sviluppo delle future proposte del locale.

Per info e prenotazioni
Vinicio
Via Giovanni Bovio, 105 – Trani
Telefono: 3756202800
Instagram: www.instagram.com/viniciotrani
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61585748193244
