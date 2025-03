Vivere In presenta "Chiavi di lettura": un itinerario di incontri per comprendere l'evento del Giubileo

Il Cenacolo coratino del Movimento "Vivere In" è lieto di presentare "Chiavi di Lettura nell'anno giubilare 2025", un itinerario di incontri pensato per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.L'iniziativa, in collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo", vedrà un ciclo di cinque appuntamenti da Marzo a Giugno 2025 presso diverse location cittadine, a cui seguirà una tappa finale con il Pellegrinaggio alla Chiesa Giubilare cittadina, Chiesa Matrice.Come ricorda la Bolla di indizione del Giubileo che stiamo vivendo "La felicità è la vocazione dell'essere umano, un traguardo che riguarda tutti" e fermamente crediamo che comprendere il senso e la profondità di un anno così particolare possa aiutare a ricercare questa vocazione a cui siamo tutti chiamati, senza distinzioni.Qui il Programma degli appuntamenti:Giovedì 13 Marzo 2025 - ore 19.00Quale senso ha il Giubileo oggi?Prof. Paolo FarinaBiblioteca Comunale "Imbriani" - Piazza SedileGiovedì 10 Aprile 2025 - ore 19.00Il tempo del Giubileo e il Giubileo nel tempoDon Peppino LobascioCenacolo Vivere In - Via Giappone, 40Giovedì 8 Maggio 2025 - ore 19.30"Esci dalla tua terra..."Don Vincenzo BovinoSalone Parrocchiale "S.M. Greca" - Via LeonelloGiovedì 22 Maggio 2025 - ore 19.30...verso la SperanzaDon Fabrizio ColamartinoParrocchia "Sacra Famiglia"Giovedì 12 Giugno 2025 - ore 19.30...attraversando la PortaDon Francesco LattanzioInterverrà S.E. Mons. Leonardo D'AscenzoCenacolo Vivere In - Via Giappone, 40Mercoledì 25 Giugno 2025 - ore 19.30Pellegrinaggio alla Chiesa Giubilare cittadinaChiesa MatriceGuida: don Antonio Maldera