"Voglio la luna", al via la rassegna di teatro per ragazzi

Il primo appuntamento della rassegna per i ragazzi "Che domenica spaziale!", voluta e organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si terrà domenica 27 febbraio, alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale di Corato con "Voglio La Luna" della compagnia Teatro dei Pirata.Lo spettacolo, in una narrazione accompagnata dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre, racconterà ai più piccoli la storia di Fabio che, nella solitudine della sua cameretta si accorge di avere un'ospite speciale: la luna.Anche per la rassegna "Che domenica spaziale", le associazioni interessate potranno adottare gli spettacoli, gestendo gli incontri con gli attori e le compagnie.Sarà possibile prenotarsi per l'adozione degli spettacoli, inviando una mail a ateatroaperto@gmail.com, avente come oggetto "Candidatura Adotta lo spettacolo" indicando il nome dell'Associazione, il referente e le motivazioni per cui si desidera adottare uno spettacolo.Il primo degli appuntamenti mattutini si terrà Domenica 27 Febbraio alle ore 11:30 presso la bouvette del Teatro Comunale che per l'occasione si "trasformerà" in il Foyer dei piccoli del Teatro Comunale di Corato. Si vivrà un momento dedicato a risvegliare i sensi di tutte le bambine e i bambini con la partecipazione degli attori della compagnia Teatro Pirata che andrà in scena nel pomeriggio. Per l'occasione l'incontro sarà "adottato" dalle associazioni "Gocce nell'Oceano Onlus" e "Ecoteca Lab".Costo dei biglietti della rassegna, 8 euro.info: www.teatropubblicopugliese.itdrammaturgia Lucia Palozzicon Fabio Spadoni, Simone Guerro, Silvia Barchiesiallestimento e figure Ilaria Sebastianelli, Alessio Pacciideazione e regia SIMONE GUERROFabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con comandi, raccomandazioni e rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe e di non poter far niente per cambiarle. Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un soffio di vento e si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E' bellissima, grande, luminosa… giocano insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così felice. Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua. Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri… e con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo splendore della luna con il pubblico dei bambini.La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.