Volantini truffa nei portoni, la polizia avverte: «Non cascateci»

L'allarme arriva direttamente dalla Questura. «Non aprite la porta di casa a persone sconosciute e in caso di dubbi contattate direttamente i numeri di emergenza delle forze dell'ordine».Sì perché nelle ultime ore sono apparsi in alcuni condomini della città di Bari ma anche di altri comuni della provincia alcuni avvisi su carta intestata del Ministero dell'Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, che invitano le persone non residenti a lasciare le abitazioni preannunciando controlli di polizia.Nulla di vero. «Si tratta di attività truffaldina» comunicano dalla Questura.Il periodo di emergenza sembra non scoraggiare gli sciacalli e gente senza scrupoli disposta a raggirare e imbrogliare le persone più indifese.