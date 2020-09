Volti nuovi comunque vada, ecco le ipotetiche composizioni del consiglio comunale

Direzione Corato: 5 consiglieri (Diaferia Gabriele - Leonardo Bucci - Salerno Ignazio - Tandoi Giulia - Verile Marco)

Unione di Centro: 3 consiglieri ( Valente Graziella - Fuzio Gaetano - De Palma Attilio)

Forza Italia: 3 consiglieri (Mastrodonato Enzo - Miccoli Leonardo - Berardi Claudia)

Lega: 2 consiglieri (Leo Nunzia - Menduni Luigi)

Fratelli d'Italia: 1 consigliere (Mazzilli Cataldo)

Patto Comune - Cambiamo con Toti: 1 consigliere (Pierluigi Caputo)

Bovino Vito (candidato sindaco perdente)

Corrado De Benedittis (candidato sindaco perdente)

Bovino Sindaco: 1 consigliere (Michele Bovino)

Sud al Centro: 1 consigliere (Anna Malcangi)

Nuova Umanità: 1 consigliere (Michele Lotito)

Demos: 2 consiglieri (De Benedittis Antonella - Marcone Beniamino)

Rimettiamo in moto la città: 1 consigliere (Tambone Eliseo)

Partito Democratico: 1 consigliere (Mascoli Salvatore)

Demos: 4 consiglieri (Antonella De Benedittis - Beniamino Marcone - Benedetto Tarantini - Antonella Varesano)

Partito Democratico: 4 consiglieri (Salvatore Mascoli - Aldo Addario - Alessandro Palmieri - Nadia Gloria D'Introno)

Rimettiamo in moto la città: 4 consiglieri (Tambone Eliseo - Giuseppe Di Bartolomeo - Michele Arsale - Carlo Colonna)

Italia in Comune: 2 consiglieri (Valeria Mazzone - Anna Carminetti)

Italia Viva: 1 consigliere (ex aequo Mimmo Pisicchio e Luciana Tarantini. Ai sensi della legge italiana, il seggio spetta al più anziano di età e quindi a Luciana Tarantini)

Luigi Perrone (Candidato sindaco perdente)

Vito Bovino (Candidato sindaco perdente)

Bovino Sindaco: 1 consigliere (Michele Bovino)

Sud al Centro: 1 consigliere (Anna Malcangi)

Direzione Corato: 3 consiglieri (Diaferia Gabriele - Bucci Leonardo - Salerno Ignazio)

Unione di Centro: 1 consigliere (Graziella Valente)

Forza Italia: 1 consigliere (Enzo Mastrodonato).

Soltanto a verbali chiusi sarà possibile sapere con certezza come sarà composto il prossimo consiglio comunale.Tuttavia, come è prassi, sulla base dei dati in nostro possesso (che ricordiamo essere assolutamente ufficiosi e quindi passibili di un margine di errore sensibile) possiamo avventurarci nell'ipotesi di chi siederà sui banchi del consiglio comunale.Chiaramente occorrerà attendere l'esito del ballottaggio per definire la maggioranza e le opposizioni.Pertanto abbiamo ipotizzato due composizioni del consiglio comunale.Qualora il sindaco eletto sarà Luigi Perrone, la suasarà composta di 15 consiglieri comunali secondo la seguente suddivisione:Stando ai dati ufficiosi la lista "Corato nel cuore" (candidato Bucci Giuseppe) rimane fuori dall'attribuzione dei seggi. Il seggio viene attribuito a Forza Italiasarà composta di 9 consiglieri comunali, distribuiti nel seguente modoQualora il sindaco eletto sia Corrado De Benedittis la sua maggioranza sarebbe costituita da 15 consiglieri comunali secondo la seguente distribuzione:L'opposizione sarebbe composta da 9 consiglieri comunali secondo la seguente distribuzione:Per soli 8 voti la Lega non elegge alcun consigliere comunale.