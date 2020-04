Welfare aziendale nelle PMI, dalla Regione due avvisi per 16milioni di euro

di misure di flessibilità oraria e/o organizzativa;

La Regione Puglia ha pubblicato due Avvisi, il primo rivolto alle Piccole e medie imprese, per favorire l'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro, e il secondo rivolto agli Enti bilaterali della Regione, per favorire la promozione di una nuova cultura del lavoro orientato al benessere del lavoratore e della famiglia.Complessivamente i due Avvisi hanno risorse per 16 milioni di euro.Il primo Avviso "Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle PMI" è rivolto alla PMI ed è relativo alla promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (a valere sulle risorse del FSE, azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 del 16/04/2020 - D.D. 195).Le risorse sono pari a €14.500.000,00 mentre la modalità di presentazione delle domande è a sportello, fino cioè ad esaurimento della dotazione finanziaria.«La finalità di questo Avviso – ha detto l'assessore al Welfare della Regione Puglia Salvatore Ruggeri - è favorire l'adozione, da parte delle imprese, di modelli di organizzazione del lavoro improntati alla destandardizzazione degli orari, ad esempio attraverso strumenti come la flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle ore etc. etc oppure attraverso le nuove e innovative modalità di lavoro, quali telelavoro o smart working».L'Avviso finanzia la redazione e l'implementazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI volto al miglioramento della produttività aziendale e della conciliazione vita-lavoro.Il Piano, della durata di 18 mesi, dovrà essere redatto sulla base dell'analisi dei fabbisogni di conciliazione vita-lavoro e di benessere organizzativo rilevati fra le lavoratrici e i lavoratori dell'impresa e potrà prevedere l'implementazione:Ogni proposta progettuale non potrà superare l'importo complessivo di € 100.000,00.Il contributo regionale, aiuto de minimis, finanzia fino all'80% della spesa per la redazione e l'implementazione del Piano di Innovazione Family friendly e fino al 100% della spesa per la formazione, propedeutica alla realizzazione del Piano.Possono presentare domanda le Piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Puglia, inviando la richiesta alla Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, con la documentazione necessaria, in formato "pdf" e sottoscritta con firma digitale, in corso di validità, dal Legale Rappresentante.Questa la documentazione da inviare:Tutta la documentazione, reperibile sul portale della Regione Puglia, deve essere indirizzata alla pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it, indicando come oggetto: Candidatura per Avviso Pubblico: "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" POR Puglia 2014-2020 - Sub-Azione 8.6.b.WIl secondo Avviso "Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI" è invece destinato agli Enti bilaterali pugliesi a valere sulle risorse del FSE, Sub-azione 8.6b del PO Puglia 2014-2020 (Burp n. 53 del 16/04/2020 - D.D. 194 del 9/03/2020).Le risorse complessive destinate a questo intervento sono pari a € 1.500.000,00.«L'obiettivo di questo secondo Avviso – ha spiegato l'assessore Ruggeri - è sviluppare una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere organizzativo promuovendo l'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie».L'avviso eroga un contributo massimo di € 100.000,00.Ai soggetti ammessi a finanziamento saranno affidate, per un periodo di 12 mesi, le seguenti attività:Possono presentare domanda gli Enti Bilaterali operanti a livello regionale in forma singola o Enti Bilaterali operanti a livello provinciale in forma singola o in raggruppamento temporaneo.Le domande dovranno essere inviate entro 18 maggio 2020 alla Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità.Tutta la documentazione, reperibile su Portale Regione Puglia dovrà essere inviata alla pec: servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it, e riportare come oggetto: Candidatura Avviso di Selezione "Promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI".