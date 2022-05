Workshop di animazione e spettacolo al Corato open space

Mercoledì 11 maggio, a partire dalle ore 18, si terrà un workshop di animazione e spettacolo promosso dal Corato open space in collaborazione con Arteteca, agenzia che da oltre trent'anni opera nel settore terziario, organizzando eventi e gestendo l'animazione nei villaggi turistici principalmente nelle regioni dell'Italia meridionale. L'appuntamento è fissato al primo piano di viale Ettore Fieramosca, 169. L'accesso è libero a chiunque fosse interessato.è da sempre una realtà che punta sui giovani, dando spazio alla loro creatività e alla loro leggerezza, creando il luogo ideale per esprimersi e per capire alcune dinamiche legate al lavoro. L'obiettivo del progetto è ovviare alle difficoltà che i ragazzi incontrano nell'affacciarsi al mondo del lavoro. L'agenzia, in questo modo, cerca i propri collaboratori direttamente nelle scuole ma non solo. Un incontro al liceo classico "Oriani" di Corato precederà l'evento pomeridiano nel laboratorio urbano di viale Fieramosca, che sarà tenuto dae consentirà ai partecipanti di approfondire le proprie conoscenze nel campo dell'animazione, offrendo la possibilità di entrare in diretto contatto con l'agenzia.