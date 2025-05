Accesso in serie C: l'Adriatica Industriale Virtus Corato dovrà battere il Ceglie

L'è a un soffio dal rendere leggendaria una stagione già fantastica. Arrivata in DR1 da neopromossa, la formazione coratina dopo un campionato di vertice e da protagonista assoluta si gioca l'accesso in serie C dalla porta principale, in gara 3 di finale sul campo della corazzata, candidata principe al salto di categoria. Un traguardo che mai ci si sarebbe sognati di inseguire e che sarebbe qualcosa di mai visto prima per la Virtus.I coratini, dopo il successo in gara 2, se la giocheranno non avendo nulla da perdere. Uno dei protagonisti più attesi è, uomo copertina di gara 2 con 23 punti a referto che hanno spinto i suoi al successo: «Dopo la sconfitta di gara 1, la nostra volontà era di quella di tornare a casa nostra e provare a vincere la partita. E ci siamo riusciti. Siamo davvero contenti di aver raggiunto questo risultato per tutta la Virtus Corato. Devo dire che il pubblico è stato il nostro sesto uomo. Ci ha sostenuto dall'inizio alla fine, dandoci la forza di continuare a lottare anche quando eravamo sotto nel punteggio. È stato magico giocare una partita di finale al PalaLosito e vincerla. Siamo contenti di aver reso felice tanta gente che è venuta a vederci».Una partita quella di sabato scorso in cuiè stato grande protagonista con le sue triple, riscattando la prestazione non brillante di gara 1: «È stato difficile dopo gara 1, perché sentivo di non aver aiutato la squadra. Non mi interessano le prestazioni individuali, ogni componente della squadra è stato fondamentale per questo successo, ma io volevo dare tutto me stesso, volevo far bene, volevo aiutare i miei compagni a vincere in casa. È un traguardo storico per questa società e noi ne stiamo facendo parte, volevamo la terza partita anche per dare una gioia ai nostri tifosi. Adesso siamo in parità e in gara 3 può capitare qualsiasi cosa».Già, gara 3 è un traguardo nemmeno immaginabile contro un avversario di categoria superiore, spinto dal calore della sua gente. Sembra un Everest impossibile da scalare, ma la Virtus sicuramente non parte battuta. Enemmeno: «Sappiamo tutti che Ceglie è una squadra fortissima, candidata a vincere questo campionato sin dall'inizio di questa stagione. Noi, però, andremo lì con la consapevolezza della nostra forza. Siamo arrivati in finale per nostri meriti, siamo in gara 3 e tutto può succedere. Sarà un ambiente molto caldo, lo abbiamo visto già in gara 1, ma sarà ancora più infuocato. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti e proveremo a metterli in difficoltà. Servirà una partita perfetta per riuscire in questa impresa: noi daremo tutti il 110% per realizzarla».Una gara che, comunque andrà a finire, rimarrà nella storia per l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Si giocherà, alle ore 20, e sarà arbitrata dai signoridi Monteroni (LE) edi San Pietro Vernotico (BR).