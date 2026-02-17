Adriatica Industriale Virtus Corato, vittoria di carattere contro Molfetta

Nella serata di San Valentino, l'fa innamorare di sè i propri tifosi con una gara emozionante e vibrante, vinta nei secondi finali contro una ostica, all'andata capace di infliggere il primo stop stagionale ai virtussini. 82-80 il finale di un match ribaltato nell'ultimo quarto dai coratini e vinto con grande cuore e determinazione.Coach Carnicella deve ancora fare a meno di Liso, ma i suoi partono forte con Scaringella e Mazzilli e volano sul 6-0. risposta ospite immediata e gara che si riequilibra subito, con Totagiancaspro protagonista come all'andata (10-9). Cuomo e D'Introno tengono avanti Corato, che poi fa esordire Marco Capasso, altro volto nuovo dopo Antonio Bavaro proveniente dal Basket Corato. Capasso si presenta subito con una tripla, quella del 21-11, che fa esplodere il PalaLosito.La reazione ospite è immediata e porta al break di 10-0 con cui gli adriatici pareggianoa quota 21. finale di quarto di marca però coratina con ancora Capasso e la tripla di Amendolagine che mandano i locali avanti all'intervallo sul 27-21.Secondo quarto con avvio veemente dei molfettesi. In 120 secondi Roselli, Petruzzella e Lasorsa siglano il sorpasso ai danni di un Corato rimasto fermo in panchina e portano la Junior avanti 27-29. D'Introno sblocca Corato da quota 27 e pareggia. Il sorpasso è opera di Cuomo (33-32), con le triple di Allegretti e Scaringella a dare fiducia ed entusiasmo a squadra e tifoseria (38-32). Ospiti però mai domi con Totagiancaspro ma finale di quarto a tinte biancoblu con Allegretti, Cuomo e Scaringella per il 45-41 con cui si va all'intervallo di un match incerto ma spettacolare.Rientro in campo con Corato a gestire ritmo e match mentre Molfetta resta accodata in avvio ai coratini. Bavaro segna il 51-45 ma da qui in poi salgono in cattedra gli ospiti che con Gadaleta e Roselli passano addirittura a condurre (52-55). Scaringella con 4 punti in fila riporta avanti Corato (56-55) ma Molfetta risponde presente e incendia la gara nel finale di quarto con un altro break di 8- 0 firmato tutto da Totagiancaspro che da il massimo vantaggio agli adriatci a fine periodo (56-63).Ultimo quarto vietato ai deboli di cuore. Dopo un paio di minuti di stasi sono Cuomo e D'Introno a riportare i coratini a contatto sul 63-65. Molfetta però reagisce e con Roselli scappa di nuovo via arrivando sul 63-72a meno di 5 minuti dalla fine. Sembra finita ma con la Virtus niente è come sembra. I coratini premono alla ricerca della rimonta ed in poco meno di un minuto il trio Scaringella, Cuomo e D'Introno confeziona il 6-0 che fa esplodere il PalaLosito. Molfetta è però squadra solida e risponde con Gadaleta e Roselli.Ultimi minuti intensi ed emzionanti con la tensione che sale sul parquet. La Virtus si riavvicina grazie ai liberi e a 90" dalla fine trova il sorpasso con Amendolagine (80-79). Pareggia Molfetta con Mastrofilippo e a circa 30 secondi dal termine è Allegretti a siglare i due punti decisivi per il successo. Il successivo attacco molfettese non da esito ed i coratini possono finalmente esplodere di gioia per una vittoria sofferta, a tratti insperata ma fondamentale per il prosieguo della stagione.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - JUNIOR MOLFETTA 82 – 80CORATO: Allegretti 9, Scaringella 15, Mazzilli 5, Liso ne, D'Introno 22, Bavaro 2, Amendolagine 5, Eremita, Capasso 6, Cuomo 18, Piarulli, D'Avanzo. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaMOLFETTA: Petruzzella 4, Patimo 3, Gadaleta 13, De Giosa 7, Lasorsa 6, Minervini, Altomare ne, Mastrofilippo 1, Totagiancaspro 31, Dalbis 3, Gadaleta M. ne, Roselli 12. All. Poli ARBITRI: Palmisani e Celone di Monopoli PARZIALI: 27-21 45-41 56-63 82-80