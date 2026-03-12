Virtus, ultima al Palalosito prima dei play - off: arriva Apricena

Penultima giornata di regular season per l'Adriatica Industriale Virtus Corato, attesa sabato 14 marzo dall'ultimo impegno casalingo prima della fase decisiva del campionato. In via del tutto eccezionale si giocherà alle ore 20:45 al PalaLosito, quando i biancoblù affronteranno Apricena in una gara che può rappresentare un passaggio importante verso i play-off. La Virtus arriva alla sfida dopo il convincente successo esterno sul parquet della Libertas Foggia, una vittoria costruita con autorità e continuità lungo tutti i quaranta minuti, che ha permesso ai ragazzi di coach Felice Carnicella di tornare subito a muovere la classifica dopo lo stop contro Barletta.Tra i protagonisti della trasferta foggiana anche il numero 17 Antonio Bavaro, uno degli ultimi innesti del roster biancoblù, autore di una prova solida impreziosita anche da una tripla nel finale. Il giovane esterno, in doppio tesseramento con il Basket Corato, sottolinea il valore della vittoria ottenuta in terra dauna e il suo percorso di inserimento all'interno della squadra. "La partita contro Foggia è stata un'importante prova di squadra e una vittoria tutt'altro che scontata. Ogni gara mi sta aiutando sempre di più a inserirmi e ad adattarmi al contesto della Serie D, e la prestazione contro Foggia è stata sicuramente un passo importante anche a livello personale. Sono contento di aver potuto dare il mio contributo alla squadra in una partita così significativa."Arrivato a stagione in corso in un gruppo già compatto e rodato, Bavaro ha trovato rapidamente spazio nelle rotazioni virtussine grazie anche al clima positivo all'interno dello spogliatoio. "Inserirsi a stagione in corso in un gruppo nuovo non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di una squadra già molto rodata e affiatata come la nostra. Fin dal primo allenamento, però, ho sentito la fiducia della società, del coach e dei compagni, e questo mi ha aiutato tanto a integrarmi rapidamente e a trovare il mio spazio all'interno della squadra." All'andata i biancoblù riuscirono a espugnare con autorità il PalaFranchino di Apricena imponendosi 53-70 al termine di una prestazione brillante su un campo storicamente ostico.Un precedente che non deve però far abbassare la guardia in vista della gara di ritorno, come sottolinea lo stesso numero 17. "Dalla sfida interna con Apricena mi aspetto una gara molto intensa. Per noi sarà importante provare a chiudere la regular season con due risultati positivi, così da arrivare ai play-off con il giusto ritmo, grande fiducia e la massima concentrazione." Per i virtussini sarà l'ultima occasione stagionale davanti al pubblico del PalaLosito prima della postseason, un appuntamento da affrontare con determinazione per continuare il proprio percorso e presentarsi ai play-off nelle migliori condizioni possibili. Dirigeranno l'incontro i signori Russo Giovanni e Narracci Antonella di Mola di Bari con palla a due prevista per le ore 20:45