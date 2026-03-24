Virtus Corato, meritata vittoria di prestigio in casa della capolista Foggia

Chiusura di regular season col botto per l', che con una grande prova viola il parquet della capolista EuroBasket Foggia vincendo in terra dauna 70-74. La gara si è giocata con le posizioni di classifica già cristalizzate ma i coratini hanno comunque dato una grande dimostrazione di forza dando vita ad un ottimo match contro una squadra dall'indubbio valore come l'EuroBasket. È stata gara vera, il modo migliore per la Virtus per prepararsi ai playoff che cominceranno sabato.Match equilibrato per tutti i 40 minuti quello giocato a Foggia, con i coratini senza Bavaro e Capasso e con D'Introno in panchina solo per onor di firma. Una gara intensa sin dall'avvio che non ha mai avuto un padrone. Foggia nel primo quarto chiude avanti 19-16 con un break finale di 5-0. Reagisce Corato che recupera 5 punti di svantaggio nel secondo quarto e con i canestri di Casalini e D'Avanzo riequilibra le sorti del match che dopo 20 minuti è in perfetta parità a quota 31.Terzo parziale con i virtussini che trovano il vantaggio con Scaringella, poi con Casalini ed infine con Piarulli. Corato prova addirittura a scappar via sul +5 ma le squadre si equivalgono ed i locali rientrano. Il canestro di Maldera a fine quarto dà il vantaggio esterno ai coratini dopo 30 minuti (48-50).Ultimo quarto di grande intensità. Nessuna delle due squadre vuole perdere. Foggia torna avanti ma la tripla di Mazzilli ed il canestro di Amendolagine riportano avanti Corato. La gara resta in altalena ma la Virtus si fa preferire ed i liberi di Allegretti sembrano mettere la parola fine alla gara (63-68). L'EuroBasket trova ancora la forza di riaprirla ed allora Corato si affida ai suoi uomini migliori. I canestri di Casalini, i liberi di Mazzilli ed il canestro finale di Liso suggellano la vittoria coratina per 70-74 contro un avversario mai domo e sempre temibile.Adesso come detto spazio ai playoff, dove la Virtus al primo turno troverà il Cus Bari, vecchia conoscenza già affrontata la scorsa stagione. Corato giocherà la prima gara in casa il prossimo 28 marzo, per poi disputare gara 2 a Bari sabato 4 aprile e l'eventuale bella sabato 11 aprile. In caso di passaggio del turno Corato incontrerà la vincente del match tra Martina e Virtus Matera.EUROBASKET FOGGIA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 70 – 74FOGGIA: Cicivè 21, Dell'Aquila 13, Cagnetta, Caracozzi 5, Cavallone 4, Vigilante 10, Papa ne, Vigilante C. 2, Padalino 2, Sebastio, Lobasso 11, Russo 2. All. PapaCORATO: Allegretti 7, Scaringella 8, Mazzilli 8, Liso 12, D'Introno ne, Amendolagine 6, Eremita 2, Casalini 17, Maldera 2, Cuomo 4, Piarulli 2, D'Avanzo 6. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaARBITRI: Laveneziana e Celone di Monopoli (BA)PARZIALI: 19-16 31-31 48-50 70-74