Adriatica Industriale Virtus Corato sconfitta in casa dal Barletta

Non riesce ad infrangere il tabù Barletta l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Dopo la sconfitta nella gara di andata i biancoblu perdono contro i barlettani anche al PalaLosito 77-84. Corato recupera Mazzilli mentre Barletta può contare sul nuovo arrivato Gatta, che torna nella sua città da avversario. Ed è proprio Gatta a sbloccare il match con il suo marchio di fabbrica, la tripla.Primo vantaggio ospite dunque ma Liso e Casalini ribaltano il parziale. La gara in avvio è bella ed equilibrata. La prima scossa la dà la Virtus con le triple pesanti di Allegretti e Liso ed i canestri di Casalini (17-11). Barletta torna sotto con Kodra ma una tripla del rientrante Mazzilli rilancia Corato che chiude avanti il primo quarto sul 24-20. Secondo quarto che vede partire meglio Barletta con un 5-0 firmato Gatta e Di Blasio ma la Virtus reagisce prontamente con la tripla di Mazzilli, coadiuvato da D'Introno e Capasso. I coratini sembrano gestire la gara ma non riescono a darle la sterzata decisiva e Barletta, rimasta sempre in scia all'avversario risponde con un canestro di Kodra ritrovando la parità a quota 34. L'equilibrio viene rotto ancora da una tripla di Gatta e dai punti di Kodra, che nel finale di quarto innescano il tentativo di fuga ospite (40-45). Casalini (top scorer di serata con 29 punti), riduce le distanze ma i liberi di ridanno agli ospiti il +5 all'intervallo lungo (42-47).Al rientro in campo dopo l'intervallo i coratini provano a recuperare lo svantaggio contro un Barletta che invece prova a gestire i ritmi. Ne viene fuori una gara equilibrata con Corato che si riporta sotto grazie alle triple di D'introno prima e Mazzilli poi (48-50). Gli ospiti si affidano ai loro uomini migliori e Mirando, con due triple mortifere consecutive, riallunga il gap per i suoi (50-60). Corato prova a rispondere con Casalini ma la tripla di Gatta e i suoi successivi tre tiri liberi fanno cadere il gelo sul PalaLosito e sulle ambizioni di rimonta virtussine. Il quarto infatti si chiude con Barletta avanti 56-66. Ultimo quarto con Corato che parte bene per cercare di rimontare il passivo.La tripla di Capasso ed Amendolagine avvicinano i virtussini sul -8 ma gli ospiti sono bravi a replicare con 4 punti di Kodra e le triple di Di Mastrochicco (63-76). I coratini con un Casalini sempre più inserito negli schemi Virtus e la tripla di Allegretti provano l'assalto finale (73-78) ma la tripla di Di Blasio mette di fatto fine alle speranze coratine e consegna la vittoria a Barletta. Finisce 77-84 con gli ospiti che possono gioire per un importante successo in chiave playoff.ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO - NUOVA CESTISTICA BARLETTA 77 – 84 CORATO: Allegretti 12, Scaringella 1, Mazzilli 11, Liso 10, D'Introno 5, Casalini 29, Amendolagine 4, Eremita, Bavaro, Capasso 5, Piarulli ne, D'Avanzo. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaBARLETTA: Gatta 16, Mirando 17, Di Mastrochicco 6, Pellizzieri ne, Kodra 20, Di Blasio 10, Murolo 3, Cilli ne.ARBITRI: Loglisci di Gravina in Puglia (BA) e Lorusso di Altamura (BA)PARZIALI: 24-20 42-47 56-66 77-84