Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura

Finalmente dopo oltre un mese di allenamenti e amichevoli, è arrivato il momento di fare sul serio per l'Adriatica Industriale Virtus Corato di coach Felice Carnicella. I coratini iniziano la loro seconda avventura in Divisione Regionale 1 sul parquet di Altamura contro i padroni di casa e lo fanno reduci da una grande finale promozione giocata lo scorso anno, con la voglia di ripetere quanto di buono fatto e con un roster rinforzato dall'arrivo di tre nuovi ottimi elementi e dalle conferme dello zoccolo duro dell'anno scorso.



Se ne è parlato con il presidente Cataldo Musto che ben sa come la sua creatura sia ora al centro della scena e sia attesa sempre al varco: «Confermarsi è sempre più difficile che sorprendere. Quest'anno ci sono su di noi delle aspettative e avremo molti occhi addosso, ma questa cosa non deve impaurirci. Abbiamo già dimostrato di essere all'altezza di gare importanti e dobbiamo vivere la stagione con l'obiettivo di confermarci lì in alto. L'orgoglio di dimostrare che l'anno scorso non è stato un caso deve essere lo spirito che deve guidarci».



Una squadra potenziata con intelligenza sì, ma pur sempre con consapevolezza e determinazione dopo la splendida scorsa stagione: «Avevamo davanti due scelte: rinunciare a qualcuno del gruppo e puntare a rinforzi di categoria superiore oppure allungare le rotazioni con innesti di qualità con caratteristiche diverse. La scelta è stata naturale. Il gruppo è stato l'anno scorso la nostra forza e non volevamo rinunciare a nessuno dei ragazzi. Questo chiaramente ha un impatto, perché bisogna ricreare da zero tutti gli equilibri e le alchimie, ma abbiamo un gruppo solido e sono convinto che la scelta sia stata quella giusta».



Una società con le idee chiare, che partirà da Altamura con al seguito il suo solito carico di appassionati e fedeli tifosi che non hanno mai fatto mancare il proprio incitamento nemmeno nelle trasferte più complicate nella storia di questa squadra. Ed è proprio a loro che il presidente Musto si rivolge alla vigilia di questo nuovo campionato: «L'anno scorso siamo stati capaci di riempire il palazzetto, di emozionare e di emozionarci. Mi auguro che la squadra riesca, innanzitutto, a fare questo: emozionare, prima ancora di vincere. Il livello del campionato è decisamente più alto e confermarsi sarà molto complicato, ma ci piacerebbe nuovamente vivere il sogno dello scorso anno. L'ingresso alle gare è gratuito, invito tutti a seguirci per scoprire la bellezza della famiglia Virtus!».



La prima gara stagionale è, dunque, in programma domani, domenica 12 ottobre, alle ore 19.30 al Palasport di via Piccinni ad Altamura e sarà arbitrata dai signori Petrosino di Castellaneta (TA) e Scivales di Brindisi. Comincia dalla città murgiana la strada della Virtus edizione 25-26. «Una strada che tutti, in casa biancoblu, si augurano ricca di successi e soddisfazioni».